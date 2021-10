Salmo ha pubblicato un video in cui per 51 minuti va in giro in auto

Salmo ha pubblicato sul suo canale YouTube un video in cui ascolta tutte le basi strumentali di Flop, il suo ultimo album, mentre va in giro in auto per le strade di Milano. I fan più attenti del rapper l’hanno già visto – in diretta su Instagram – la notte in cui è uscito il disco, ma ora il video è disponibile per tutti. Potete vederlo qui sotto:

Dopo il record raggiunto nel primo weekend dopo l’uscita – Flop è arrivato al primo posto della Top 10 Global Album Debuts di Spotify –, Salmo ha annunciato le date del suo prossimo tour, che partirà il 1° marzo a Roma.

Poche ore fa, invece, è uscito il trailer del documentario sul Waterworld Music Festival, il concerto su un palco galleggiante della scorsa estate (l’abbiamo raccontato qui).