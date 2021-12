Salmo ha pubblicato un pezzo nuovo

Salmo ha tre milioni e mezzo di ascoltatori mensili su Spotify, DJ Treeplo ne ha 13.500. Salmo ha i capelli corti, DJ Treeplo una lunga chioma bionda. Salmo canta, DJ Treeplo produce e mette dischi. I due però una cosa in comune ce l’hanno: sono la stessa persona.

DJ Treeplo è l’alter ego che Salmo usa per i suoi dj set, ma anche un personaggio che interpreta sui social, tra foto che lo vedono sorridente tra i Måneskin e Jimmy Fallon, una finta copertina di Rolling Stone, la famosa rielaborazione della cover di Nevermind.

DJ Treeplo è anche l’autore del grande casino di Olbia, quando con quel nome e grazie al passaparola Salmo ha radunato migliaia di persone sotto la ruota panoramica in agosto, quando farlo non era possibile.

Ieri DJ Treeplo ha pubblicato un pezzo nuovo intitolato No One Else. È interpretato da Shari, la cantante che si sente in L’angelo caduto, da Flop.

«Anche stavolta nella classifica mondiale», ha scritto DJ Treeplo su Instagram prendendosi gioco del trionfalismo degli artisti circa i loro (presunti) risultati commerciali. «Grazie a tutti per questa possibilità. A breve il mio documentario su Amazon».

Qualche mese fa era uscita Woaw, sempre di DJ Treeplo col feat di… Salmo. Eccola: