Salmo ha pubblicato tre brani con Le carie, la sua nuova band

Rispetto alla stragrande maggioranza degli artisti italiani, Salmo ha una qualità fondamentale che manca a molti: sa divertirsi. E qui non intendiamo il divertirsi della bella vita, ma la voglia di fare quello che gli pare in musica. Reduce dalle varie ospitate al Festival di Sanremo, e dopo aver annunciato una nuova tranche di date per il Flop Tour, questa volta il rapper di Olbia è tornato con i primi tre brani della sua nuova band, Le carie.

Le carie sono una band formata – oltre che da Salmo – da Frenetik (Frenetik&Orang3) e Marzo Azara alle chitarre, Jacopo Volpe alla batteria (già ai tamburi per Blanco, Marracash e Bloody Beetroots), Davide Pavanello (Dade dei Linea 77) e Riccardo Puddu (Verano) che abbiamo imparato a conoscere negli ultimi live di Salmo come quello a San Siro o l’unplugged registrato per Amazon Original dello scorso autunno. Una sorta di all-star team con cui Salmo ha deciso di dar voce alle sue fantasie punk-hardcore.

Tre, il primo mini EP della band, è uscito questa notte ed è composto per l’appunto da tre brani: Tu X Me, Bugiardo, Un attimo. Otto minuti tirati di punk-rock dritti al punto, suonati con cura e voglia, su cui Salmo si diverte, come sempre, a prendere un po’ tutti per il culo: “Scegli tu per me, scegli che io di tempo non ne ho: ho un importante aperitivo con gli amici del calcetto” (da Tu x Me).

Ora non ci resta di attendere e capire quanto Le carie saranno un divertissement del rapper di Olbia o un vero progetto strutturato. Per ora non ci resta che pogare.