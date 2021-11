Salmo, guarda il backstage del video di ‘Aldo Ritmo’ 

Aldo Ritmo è uno dei video più complessi di tutta la carriera di Salmo. Prodotto da Lebonski 360 e Reef Studios, con la regia di Andrea Folino, mostra un avatar 3D del rapper mentre balla in moltissime ambientazioni diverse, tra citazioni di film (le città di Inception e la scala di Jokere), lo spazio e anche qualche location reale.

Per realizzarlo, ci ha raccontato il regista in un’intervista, è servito un anno di lavoro. Sono state utilizzate tecnologie che di solito appartengono al mondo dei videogiochi o dei film ricchi di effetti speciali, come la CGI, la tecnologia 3D e il motion capture, fino a oggi mai usato in un videoclip musicale italiano.

Ora possiamo capire meglio com’è stato realizzato, grazie al video backstage che Salmo ha pubblicato sul suo canale YouTube. Ci mostra il rapper nella classica tuta del motion capture, come sono nate alcune ambientazioni del video, gli storyboard, il mix tra riprese reali e aggiunte digitali, l’animazione della coreografia e la post produzione. Potete vederlo in cima all’articolo.