Salmo ed Emis Skilla hanno pubblicato dei freestyle a tema coronavirus

Dopo una serie di storie a tema Caravaggio, Salmo è tornato su Instagram per pubblicare, in pieno isolamento da coronavirus, un nuovo pezzo: Nuovo Rinascimento. Nel testo il rapper sardo fa più che un riferimento alla situazione italiana, da chi è andato a fare “l’aperitivo in cima alla collina dei cipressi” fino alla stampa, accusata di fare disinformazione e clickbait.

Anche Emis Killa ha pubblicato un freestyle a tema coronavirus, in cui se la prende con chi se ne frega di restare a casa “finché non gli muore il nonno” e racconta come sta vivendo l’isolamento forzato. Potete ascoltare entrambi i brani qui sotto.