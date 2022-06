Salmo e Seven 7oo sono nella classifica dei 10 nuovi dischi più ascoltati nel mondo su Spotify

La colonna sonora di Blocco 181 di Salmo e l’album del collettivo di San Siro Seven 7oo sono fra i 10 nuovi dischi più ascoltati nel mondo su Spotify. Nella classifica che la piattaforma di streaming pubblica ogni settimana dedicata agli album più ascoltati nei primi tre giorni dopo la pubblicazione, Blocco 181 Original Soundtrack e Seven 7oo Mixtape sono rispettivamente al sesto e al settimo posto.

I due dischi italiani precedono C’mon You Know di Liam Gallagher (nono) e seguono la colonna sonora di Top Gun: Maverick con Lady Gaga (quarta). In prima posizione c’è I Used to Think I Could Fly di Tate McRae.

Per la cronaca, al primo posto della relativa classifica delle nuove canzoni c’è True Love di Kanye West e XXXTentacion.

Non è certo la prima volta che artisti italiani, specialmente di area rap, entrano in questa classifica. Non essendo Spotify una piattaforma trasparente, nel senso che non fornisce dati precisi, non è possibile stabilire il motivo di questo, che può essere dovuto all’abitudine dell’ascolto in streaming nel nostro Paese (Spotify però non comunica ufficialmente il numero di utenti presenti in Italia) e/o a investimenti di marketing.

