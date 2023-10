Salmo e Noyz Narcos insieme: esce il disco ‘CVLT’

Salmo e Noyz Narcos hanno annunciato un disco insieme. Lo hanno fatto con un post su Instagram che trovate qui sotto:

Il disco si chiamerà CVLT ed è annunciato da un corto speciale, scritto e diretto dal maestro del brivido Dario Argento e già pubblicato su Prime Video.

Prodotto da Think Cattleya e Maestro, il cortometraggio vede Dario Argento anche in veste di attore di un vero e proprio racconto horror in cui Salmo e Noyz Narcos sono i protagonisti. Accolti a notte fonda dal regista in una villa spettrale abitata da inquietanti individui e oggetti di scena sinistri che richiamano i grandi capolavori di Argento, i due rapper si renderanno presto conto di essere caduti in una trappola che non lascerà loro scampo.

Nonostante sul comunicato ufficiale non ci sia una data d’uscita delle tracce, il preorder Amazon indica l’uscita per il 3 dicembre.