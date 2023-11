Salmo e Noyz Narcos hanno annunciato due eventi live legati al joint album Cvlt che hanno pubblicato venerdì scorso. Si terranno a Milano e Roma, rispettivamente il 15 giugno a Fiera Milano Live – Rho e il 21 giugno a Rock in Roma.

I biglietti per le due date saranno disponibili da domani alle ore 15 sul sito di Vivo Concerti e negli altri punti vendita da martedì 14 novembre alle 11.

L’album è stato registrato stando assieme e dandosi del tempo, «come fanno le band rock», ha detto Noyz. «Le migliori idee arrivano alle 3 del mattino dopo un piatto di pasta. Non volevamo distrazioni, volevamo concentrarci. Abbiamo capito subito che per fare un disco assieme dovevamo essere assieme, non potevamo lavorare a distanza come fatto in passato».

A questo link la recensione di Cvlt che è stato preceduto da un corto sanguinolento girato con la complicità di Dario Argento e disponibile su Prime Video. Qui sotto invece il video di Incubi con ospite il regista: