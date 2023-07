Salmo chiude (forse) il dissing con Luchè in ‘Game Over’

In Stupido gioco del rap 2 Salmo diceva che era la sua ultima risposta a Luchè, ma poi è arrivata Operazione Scampia dal rivale. E allora ecco un nuovo freestyle da parte del primo, titolo Game Over, come a voler chiudere la faccenda. E in effetti anche sul suo profilo Instagram, @lebonwski, conferma.

Ecco il pezzo.

“Aggiornamento dal futuro: Luchè ha suonato in Sardegna e questa è la situazione attuale“, rappa Salmo mentre si vede un fotomontaggio in cui l’artista napoletano è legato e bendato sullo sfondo di un gregge di pecore. “Ti ho sequestrato, chiedo il riscatto, Luchè è imprudente, di nome e di fatto/Dalle mie parte l’ospitalità è una regola, difatti sono il sardo che ti ha scopato a pecora“.

E poi ancora: “Svegliati dal sonno, mafioso, Dell’Utri, ti sciacquo la faccia a sputi/Tu sei la mia troia, una botta e via, niente Scampia, operazione chirurgia“.

Nel frattempo, dopo Inoki, anche Niko Pandetta si è inserito nel dissing, attaccando Luchè in Tutto Finto. E Salmo nel nuovo freestyle riprende le sue parole: “Fatti una corsetta, ti dico, aspetta: chi ha vinto questo dissing, Niko Pandetta/Ha ragione tu sei un fake, ho stuprato il tuo cadavere e ci ho fatto un sex tape“.

“Monetizzo la tua morte, così sia, con i soldi, ero, mi farò la villa a Scampia/Stappa la bottiglia, brinda alla mia, arriva il giorno che mi batti, nella tua fantasia/Lazza mi ha asfaltato, io ne vado fiero, rido mentre piscio la tua tomba al cimitero/E dai, sii sincero, ti ho incatenato al letto, finisco, chiudo il rap con il lucchetto“, rappa decretandosi vincitore del dissing.

Per poi chiudere così: “Vorrei chiedere scusa a tutta Napoli per aver ucciso il vostro rapper, mi dispiace/Estate 2023, Luchè Rest In Peace, Game Over“. Ma sarà davvero la fine del beef?