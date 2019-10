Salmo, annunciato il concerto a San Siro

Dopo un’annata da record, in cui il suo Playlist ha collezionato numeri da capogiro scalando tutte le classifiche, ecco che Salmo raddoppia la posta, annunciando il concerto a San Siro, fissato per il prossimo 14 giugno.

Il 2020, quindi, si preannuncia già un anno ricco di traguardi per il rapper sardo che, oltre alla data milanese, ha già in programma la sua prima tournée “mondiale”, il Playlist Worldwide Tour 2020, che partirà il 16 marzo 2020 a Madrid e si concluderà il 27 aprile a Los Angeles per 16 date totali tra Europa e Stati Uniti. Ciliegina sulla torta di un tour, come quello nato per Playlist, in cui Salmo ha suonato davanti a più di 220mila spettatori

L’ultimo lavoro in studio di Salmo, uscito a novembre 2018, ha conquistato quattro dischi di platino e ha portato il rapper nella Global Chart di Spotify con 8 brani, un risultato mai raggiunto prima da un artista italiano. Il rapper ha poi conquistato un altro successo con MACHETE MIXTAPE 4, album pubblicato lo scorso 5 luglio e già disco di platino, firmato dalla crew Machete (Salmo, Slait, Hell Raton, Nitro, Dani Faiv e Jack The Smoker).