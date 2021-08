Salmo annuncia un live gratuito in Sardegna per il 13 agosto

«Vorrei organizzare un concerto in Sardegna completamente gratuito per le persone che non sono potute venire al live di ieri. Sono disposto a farmi arrestare pur di suonare dal vivo!», aveva scritto Salmo sul suo profilo Instagram il 26 luglio, all’indomani dell’esibizione su un palco galleggiante al Water World Music Festival in Costa Smeralda. Il rapper aveva infatti promesso di mettere in piedi un evento per la popolazione sarda, colpita da gravissimi incendi: «Oristano è stata devastata dalle fiamme, molte famiglie hanno perso lavoro e bestiame: hanno bisogno di noi», aveva annunciato il rapper: «Organizzeremo un concerto gratuito per chi non è potuto venire ieri e una raccolta fondi su Internet per aiutare queste persone. Non so quando potremo fare il live e se ce lo permetteranno, ma noi lo faremo ugualmente».







Ora quella promessa è stata mantenuta e il concerto si farà davvero: «Ok, ci siamo», ha postato di nuovo il rapper. «Venerdì 13 agosto live gratuito in Sardegna. Vi comunicherò città e orario il giorno stesso, non mancate».





Salmo intanto ha anche donato 10.000 piantine d’ulivo alle popolazioni colpite dai roghi, ha fatto sapere la Croce Rossa.