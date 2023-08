Salmo annulla i prossimi concerti: «Il corpo mi chiede di fermarmi»

«Devo dire che l’ultimo mese è stato devastante. Tra video, concerti, 30 punti di sutura, 2 giri di antibiotico, cali di pressione, laringite e febbre non so come ho fatto a stare in piedi». Alla fine anche il più punk della scena rap, Salmo, ha dovuto alzare bandiera bianca e annullare tutte le date da qui al 2 settembre.

Brutte notizie quindi per i fan di Salmo che hanno visto così cancellare il dj set dell’artista previsto il 18 agosto a Attard a Malta ma anche i concerti del 21 agosto a Follonica (GR), del 23 a Romano d’Ezzellino (VI), del 24 a San Benedetto del Tronto (AP), del 27 a Acri (CS), del 31 a Palermo e del 2 settembre a Catania. «Ieri ho avuto un mezzo collasso, il corpo mi sta chiedendo di fermarmi», ha scritto il rapper sui suoi social parlando a seguito della sua ultima data ad Olbia, dopo la quale aveva già annullato un concerto a Sottosopra Fest di Gallipoli in calendario il 16 agosto: «Al Red Valley dovevo fare solo un dj set ma non potevo non cantare, mi avete aspettato fino alle 3 e 30. Ve lo dovevo! Il problema è che ora ho un serio problema alla gola. Il corpo mi sta chiedendo di fermarmi».

Un’estate sfortunata per Salmo che dopo il lungo beef con Luchè è stato vittima anche di un altro incidente per il quale ha quasi rischiato di perdere il braccio. Ora un altro stop, dovuto anche alle complicazioni di quell’infortunio. Restano però in programma le date dell’8 settembre al Dreamland Music Festival di Sondrio, del 10 settembre al Decibel Open Air Festival di Firenze e del 23 settembre al Marrageddon Festival di Milano.