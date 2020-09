È in arrivo This Far, un cofanetto contenente le versioni rimasterizzate di tutti gli studio album di Sade: Diamond Life (1984), Promise (1985), Stronger Than Pride (1988), Love Deluxe (1992), Lovers Rock (2000) e Soldier of Love (2010). Sarà disponibile dal 9 ottobre.

Tutti i dischi sono stati rimasterizzati presso gli Abbey Road Studios. L’ultima canzone pubblicata da Sade è Flower of the Universe, del 2018, colonna sonora del film Disney A Wrinkle In Time