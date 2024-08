Sabrina Carpenter e Jenna Ortega si massacrano allegramente del video di ‘Taste’

News Musica

La vera storia della cancellazione del tour dei Fugees secondo Pras

Per il rapper la colpa non è dei media, come ha detto Lauryn Hill, ma del comportamento imprevedibile della cantante. «L’anno scorso erano previsti 20 concerti, ne abbiamo fatti 10. La gente ha iniziato a chiedersi: come faccio a sapere che anche i nuovi show non verranno cancellati?»