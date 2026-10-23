Roster arriva a Milano, il 30 ottobre la prima notte da Duro con Jen Cardini e Lele Sacchi

Roster, il nuovo progetto editoriale internazionale creato da Rolling Stone Italia e dedicato alla club culture, inizia a respirare anche a Milano. Venerdì 30 ottobre il progetto si presenta alla città con una serata tra le mura di Duro, eccellenza del clubbing sotto la Madonnina.

L’idea alla base di Roster è raccontare la notte dall’interno, attraverso le voci di chi la costruisce in prima linea. DJ, promoter, booking agent, club owner, etichette. Da Milano a Berlino, da Ibiza agli Stati Uniti, riuniti insieme per ripensare le nuove regole del clubbing.

Ed è proprio da una delle sue capitali che Roster sceglie di presentarsi al pubblico milanese.

In console arriva Jen Cardini, figura storica della scena europea, per anni resident del Pulp di Parigi e responsabile della label Correspondant, con cui ha dato spazio a un suono che mescola techno, electro e suggestioni new wave. Al suo fianco lo stile di Lele Sacchi, dj e producer che da oltre vent’anni è tra i protagonisti della nightlife milanese. Insieme accompagneranno il pubblico in un viaggio senza compromessi tra le venature più autentiche di techno, electro e house, in una venue che è un punto di riferimento per chi a Milano cerca un clubbing di qualità.

Info e biglietti qui.