Rosie O’Donnell: «Madonna si sta riprendendo, è molto forte»

Dopo il ritorno a casa di Madonna, ricoverata il 24 giugno nella terapia intensiva di un ospedale di New York a causa di un’infezione batterica, non ci sono stati più aggiornamenti sulla sua salute.

A rassicurare almeno in parte i fan ci ha pensato l’amica e attrice Rosie O’Donnell, al fianco della popstar nel film del 1992 Ragazze vincenti.

A chi nei commenti di un suo post (una foto sul set del film di Penny Marshall) le ha chiesto delle condizioni di Madonna, l’attrice ha risposto in un caso che «sta bene» e in un altro che «si sta riprendendo a casa, in generale è molto forte».

Secondo una fonte anonima consultata da People, Madonna avrebbe «ignorato per qualche tempo i sintomi della malattia pensando che sarebbero passati». L’avrebbe fatto per «non sottrarre tempo alle prove» del Celebration Tour che al momento è stato sospeso (non si sa ancora che ne sarà dei concerti previsti il 23 e 25 novembre al Forum di Assago, Milano).

Pur non essendo al 100% della forma fisica, la popstar avrebbe continuato a lavorare poiché «non si dà pace finché non prova di essere la migliore, stupisce i fan, fa ciò che nessuno prima di lei ha fatto». Anche secondo un’altra persona consultata da People, Madonna avrebbe esagerato non «prendendosi cura di sé» e «spingendosi troppo in là».