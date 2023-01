Rose Villain: in anteprima ‘Lamette’, il nuovo singolo feat. Salmo

Manca pochissimo all’uscita del nuovo disco di Rose Villain, ve ne abbiamo parlato qui. Radio Gotham, questo il titolo, uscirà il 20 gennaio.

Nell’attesa però Rose ha annunciato il primo singolo dell’album che si chiama Lamette e vede la collaborazione di Salmo. Il brano uscirà l’11 gennaio e qui potete ascoltarne un pezzettino in anteprima:

Sul brano, Rose ci ha detto:

«Lamette è arrivata qualche giorno prima di consegnare il disco. Avevo questo ritornello che mi perseguitava ed era un concept che DOVEVA essere racchiuso in Radio Gotham. Mi sono affacciata alla scena musicale italiana con Mauri, anni fa, con Don Medellin e ci tenevo troppo che questo disco in qualche modo si concludesse (e si aprisse) con lui. Qui Salmo ha veramente messo in mostra parte della sua anima che spesso tiene nascosta e gliene sono infinitamente grata. È una traccia molto intima, parla di ansia e depressione, due cose molto comuni che per qualche ragione sono motivo di vergogna per tante persone. Con Lamette vorrei che ci sentissimo tutti meno soli nella nostra sofferenza e che chiedessimo aiuto senza timore di essere giudicati».