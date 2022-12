Rose Villain ha annunciato il suo primo album, ‘Radio Gotham’

Dopo una lunga attesa in cui Rose Villain si è fatta conoscere e apprezzare grazie ad una serie di fortunati singoli e collaborazioni con i migliori artisti rap e trap in circolazione, da Guè a Tony Effe, da Luchè a Ghali, l’artista, anche autrice e producer, ha annunciato Radio Gotham, il suo primo album.

L’album uscirà il prossimo 20 gennaio e si preannuncia come uno dei più interessanti tra quelli previsti per il prossimo anno nel panorama urban italiano.

«Radio Gotham è un viaggio nei vicoli più oscuri di me stessa, nella mia fragilità e nella mi inquietudine. Ma è anche la mia armatura scintillante, pesante di ambizione e di vita», ha raccontato l’artista, divisa tra Milano e New York, sul nuovo lavoro. «È un’ode a New York, fedele compagna di notti insonni, la città dove sfarzo e degrado regnano sovrani, che ti mastica e ti sputa se non tiri fuori le unghie, che mi ha reso l’artista e la persona che sono oggi. È anche un’ode alla notte, il momento dove tutte le emozioni si amplificano e ti schiacciano: la tristezza, la solitudine, il desiderio, l’amore».

Rose Villain ha anche condiviso la foto copertina di Radio Gotham, scattata a New York nel momento successivo la fine di una tempesta.