Rose Villain ha annunciato il nuovo album ‘Radio Vega’

A pochi giorni dal ritorno sul palco di Sanremo, Rose Villain ha annunciato Radio Vega, l’album con cui andrà a completare la trilogia formata da Radio Gotham e Radio Sakura. Radio Vega uscirà il 14 marzo e sarà il terzo disco in tre anni per la popstar.

Non si hanno ancora notizie su scaletta e featuring, tranne che per la presenza, ovviamente, di Fuorilegge, il brano che Rose porterà a Sanremo (se volete saperne di più vi rimandiamo alla nostra cover story). Per annunciare il disco Rose ha deciso di citare la storia di Orfeo e Euridice: «La storia di Orfeo, il più grande musicista mai esistito, e della sua amata Euridice. Un amore nato sotto una cattiva stella, presto spezzato dal morso di un serpente che uccide la ninfa. Orfeo, disperato, scende nell’Ade e con il suono della sua lira, commuove gli Dei dell’oltretomba che acconsentono a restituirgli Euridice ad un patto: lui andrà avanti, lei lo seguirà ma Orfeo non potrà mai voltarsi. Quando i due amanti sono quasi giunti alla luce, Orfeo non resiste alla tentazione di voltarsi per controllare che la sua amata sia veramente con lui. In un attimo, Euridice viene risucchiata per sempre negli inferi e Orfeo passerà il resto dei suoi giorni a suonare canzoni tristi».

La trilogia verrà poi portata live il 23 settembre 2025 al Forum di Milano, il primo palazzetto in carriera per Rose.