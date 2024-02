Rose Villain aprirà i concerti italiani dei Coldplay

I Coldplay hanno annunciato gli artisti che apriranno i loro concerti che terranno in Europa tra giugno e settembre 2024.

In Italia, la band inglese si esibirà il 12, 13, 15 e 16 luglio allo Stadio Olimpiaco di Roma, quattro concerti già sold out.

A Janelle Monáe, già prevista all’Olimpico, si è ora aggiunta Rose Villain, reduce dal Festival di Sanremo dove ha presentato Click boom!. «Can’t fucking wait. Thank you for the opportunity!», scrive la cantante sul profilo Instagram della band inglese.

L’8 marzo Rose Villain pubblicherà il secondo album Radio Sakura. La copertina: