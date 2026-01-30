Rosalía si è esibita a sorpresa a Barcellona al concerto-manifesto per la Palestina: il video

Rosalía è apparsa a sorpresa al concerto per la Palestina organizzato ieri sera al Palau Sant Jordi di Barcellona da ACTxPalestine.

«Il concerto-manifesto» si legge sul sito ufficiale «è un appello collettivo che, attraverso la musica, la parola, l’arte e l’immagine, rivendica la cultura come spazio di resistenza e di presa di coscienza, collegando la realtà della Palestina alle grandi lotte del nostro tempo. È un appello ad agire, a metterci il corpo e a prendere posizione; a non dimenticare né tacere; e a ribadire, ancora una volta, che in Palestina è in gioco il futuro dell’umanità».

Rosalía ha interpretato La perla, una delle canzoni di Lux, qui sotto il video. In estate la cantante aveva replicato a chi, come lo stilista Miguel Adrover, la attaccava per non esseresi espressa sulla Palestina: il fatto che non usi i social come vorrebbero gli altri, ha scritto Rosalía, «non significa che non condanni ciò che sta accadendo a Gaza».

Rosalia - "La Perla" (Concert Manifest X Palestina, 29-1-2026)

«Barcellona è stata storicamente un epicentro globale di mobilitazione per la pace, la solidarietà internazionale e la difesa dei diritti collettivi. Dall’organizzazione di quartiere e dai movimenti operai fino alle grandi mobilitazioni internazionali — dalla Bosnia e Sarajevo al “No alla guerra” in Iraq, passando per la mobilitazione Volem Acollir — la città ha coltivato una cultura di attivismo sociale profondamente radicata. Pochi mesi fa, la Global Sumud Flotilla, con membri provenienti da 44 paesi, è salpata dalla città. ACTxPalestine è una naturale continuazione di questo patrimonio internazionale».