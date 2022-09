Rosalía pubblica la deluxe edition di ‘Motomami’ con quattro inediti

Non sembra voler giungere al termine lo strepitoso 2022 di Rosalía. Dopo un attesissimo disco che lotterà sicuramente per i primi posti delle classifiche di fine anno, un tour mondiale che sta riscuotendo un grande successo e un nuovo singolo, Despechá, che già migliaia di persone cantavano ai suoi concerti, l’artista spagnola ha deciso di rilanciare il suo splendido Motomami in una versione deluxe, o meglio, plus, come il + che accompagna la nuova titolazione.

Ai sedici brani che costruiscono il fondamento della prima release di Motomami, la Rosalía ha aggiunto Despechá, pubblicato quest’estate come singolo, uno skit di ringraziamenti, Thank Yu 🙂, un remix di Candy con una nuova strofa del cantante portoricano Chencho Corleone, una versione live di La Fama, il brano con The Weeknd, eseguita al Palau Sant Jordi di Barcellona e – soprattutto – quattro nuovi inediti, Aislamiento, La Kilié, Lax e Chiri.

I nuovi brani aggiungano una sfumatura più oscura all’album, un’ombra lunga su questo 2022. LAX e Aislamiento, infatti, raccontano il lato nascosto del successo, quello che parla di isolamento e solitudine, di «notti da sola» nelle quali «difficilmente qualcuno vede cosa ho perso».

Il Motomami Tour arriverà in Italia il 1 dicembre al Mediolanum Forum di Milano.