Rosalía festeggia un anno di ‘Lux’ con una playlist di mille canzoni e un box speciale

È passato un anno dall’uscita di Lux, il quarto album in studio di Rosalía, pubblicato il 7 novembre 2025. Per celebrare l’anniversario, la popstar spagnola ha deciso di fare un regalo ai fan: una playlist di ben mille canzoni, una nuova edizione limitata del disco e una lunga lettera in cui ripercorre gli ultimi dodici mesi della sua carriera.

Il messaggio, pubblicato su Substack con il titolo Dar A Lux, è anche l’occasione per riflettere sulla lavorazione di uno dei progetti più ambiziosi della sua discografia. «Mi chiedo se abbia realizzato questo album tanto per gli altri quanto per me stessa», ha scritto Rosalía. «Mi chiedo anche se riuscirei a rifarlo nello stesso modo o se mi imbarcherei nuovamente in un’impresa del genere».

«Volevo realizzare un album che suonasse come una cattedrale. Non so se ci sono riuscita, ma credo che averci provato sia già abbastanza».

Nel suo messaggio, Rosalía ha definito l’ultimo anno uno dei più difficili, ma anche dei più significativi della sua vita. Dodici mesi particolarmente intensi, durante i quali ha portato Lux in tour con 57 concerti distribuiti tra 17 Paesi e tre continenti. Un’esperienza alla quale, ha scherzato, è riuscita a sopravvivere, fatta eccezione per lo spettacolo di Milano, interrotto prima del previsto.

Il regalo più curioso per i fan è però la playlist Spotify intitolata 1.000 TEMAS QUE TE DAN LUX, che raccoglie mille brani ascoltati durante gli anni trascorsi a immaginare, comporre, registrare e portare sul palco l’album. Una selezione che attraversa epoche e generi musicali diversi, passando da Patti Smith ai Cure, dai Queen a Kate Bush, fino a Nina Simone e Caetano Veloso. Non mancano Mozart, Pink Floyd, Bon Iver e Verdi.

Rosalía ha spiegato che l’idea nasce dalla sua abitudine di condividere musica con le persone a cui vuole bene. Un piccolo gesto d’affetto che ha voluto estendere anche al suo pubblico.

Per l’occasione è stato inoltre annunciato un cofanetto da collezione in edizione limitata, che comprende l’album completo su vinile inciso, una versione dorata e inedita della copertina, un libretto con i testi, un fazzoletto e un cuore in rilievo. Il tutto è custodito in una confezione di lino blu con scritte dorate, disponibile in preordine al prezzo di 125 sterline. Intanto, per Rosalía si avvicina un altro appuntamento importante: il 12 novembre si esibirà ai Latin Grammy Awards, dove ha ottenuto sette nomination, comprese quelle nelle categorie Album dell’anno, Registrazione dell’anno e Canzone dell’anno.

Il 13 novembre arriverà inoltre Carnaval De Luz, il nuovo album degli U2, che contiene un brano intitolato The Mirror Maker (Rosalía). Bono lo ha descritto come un omaggio al talento della cantante spagnola, alla quale aveva chiesto anche un aiuto per alcuni testi in spagnolo. I due, curiosamente, non si sono ancora incontrati di persona.

La playlist: