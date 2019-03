Rosalía, ecco il video di ‘Con Altura’ feat. J Balvin

Rosalía è tornata con un nuovo singolo, Con Altura, registrata insieme a J Balvin e con la produzione di El Guincho, già dietro le quinte del suo album El Mal Querer.

Rosalía e J Balvin avevano già collaborato in passato nel disco del cantante colombiano, Vibras.

“Il pezzo è un omaggio al reggaeton più classico. Quando ero giovane mi piaceva ascoltare questo genere. Ho iniziato a lavorare in studio a Miami su questa base. Una volta terminata, ho scritto il ritornello in meno di cinque minuti. Sono molto orgogliosa di questa canzone e ci credo molto”, ha detto la cantante in una dichiarazione.

Di recente, abbiamo sentito la voce di Rosalía in Barefoot In The Park, tratta dall’ultimo disco di James Blake, Assume Form.

El Mal Querer è stato (per noi) il disco migliore del 2018, oltre ad essere tra i più citati durante le manifestazioni dello scorso 8 marzo.