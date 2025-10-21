Rosalía canta la trasformazione nel nuovo album ‘Lux’ inciso con la London Symphonic Orchestra

Rosalía ha annunciato l’uscita del nuovo album di cui si conoscono ora alcuni dettagli: titolo, data di pubblicazione, tracklist, qualche ospite e una sorta di concept.
Lux uscirà il 7 novembre. La cantante lo ha prodotto e inciso con la London Symphonic Orchestra diretta dall’islandese Daníel Bjarnason. Secondo un comunicato l’album «copre un ampio spettro emotivo», ha a che fare con «mistero femminile, trasformazione e trascendenza», passa momenti di «intimità alla grandiosità operistica per creare un mondo radioso in cui suono, linguaggio e cultura si fondono in un tutt’uno».
Tra gli ospiti, Björk, la portoghese Carminho, le spagnole Estrella Morente e Silvia Pérez Cruz, Yahritza, Yves Tumor, il coro Escolania de Montserrat i Cor Cambra Palau de la Música Catalana.
Il disco è suddiviso in quattro movimenti. Le versioni digitali conterranno 15 pezzi, quelle fisiche tre in più, ovvero Focu ‘ranni e Jeanne dal terzo movimento e Novia Robot dal quarto. Alcuni titoli hanno riferimenti religiosi, come Reliquia, Mio Cristo, Dios es un stalker. Ecco copertina e tracklist.
MOV I
1. “Sexo, Violencia y Llantas”
2. “Reliquia”
3. “Divinize”
4. “Porcelana”
5. “Mio Cristo”
MOV II
6. “Berghain”
7. “La Perla”
8. “Mundo Nuevo”
9. “De Madrugá”
MOV III
10. “Dios Es Un Stalker”
11. “La Yugular”
12. “Focu ‘ranni” [solo fisico]
13. “Sauvignon Blanc”
14. “Jeanne” [solo fisico]
MOV IV
15. “Novia Robot” [solo fisico]
16. “La Rumba Del Perdón”
17. “Memória”
18. “Magnolias”