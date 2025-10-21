Rosalía canta la trasformazione nel nuovo album ‘Lux’ inciso con la London Symphonic Orchestra

Rosalía ha annunciato l’uscita del nuovo album di cui si conoscono ora alcuni dettagli: titolo, data di pubblicazione, tracklist, qualche ospite e una sorta di concept.

Lux uscirà il 7 novembre. La cantante lo ha prodotto e inciso con la London Symphonic Orchestra diretta dall’islandese Daníel Bjarnason. Secondo un comunicato l’album «copre un ampio spettro emotivo», ha a che fare con «mistero femminile, trasformazione e trascendenza», passa momenti di «intimità alla grandiosità operistica per creare un mondo radioso in cui suono, linguaggio e cultura si fondono in un tutt’uno».

Tra gli ospiti, Björk, la portoghese Carminho, le spagnole Estrella Morente e Silvia Pérez Cruz, Yahritza, Yves Tumor, il coro Escolania de Montserrat i Cor Cambra Palau de la Música Catalana.

Il disco è suddiviso in quattro movimenti. Le versioni digitali conterranno 15 pezzi, quelle fisiche tre in più, ovvero Focu ‘ranni e Jeanne dal terzo movimento e Novia Robot dal quarto. Alcuni titoli hanno riferimenti religiosi, come Reliquia, Mio Cristo, Dios es un stalker. Ecco copertina e tracklist.

MOV I

1. “Sexo, Violencia y Llantas”

2. “Reliquia”

3. “Divinize”

4. “Porcelana”

5. “Mio Cristo”

MOV II

6. “Berghain”

7. “La Perla”

8. “Mundo Nuevo”

9. “De Madrugá”

MOV III

10. “Dios Es Un Stalker”

11. “La Yugular”

12. “Focu ‘ranni” [solo fisico]

13. “Sauvignon Blanc”

14. “Jeanne” [solo fisico]

MOV IV

15. “Novia Robot” [solo fisico]

16. “La Rumba Del Perdón”

17. “Memória”

18. “Magnolias”