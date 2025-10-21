 Rosalía canta la trasformazione nel nuovo album ‘Lux’ inciso con la London Symphonic Orchestra | Rolling Stone Italia
Cover story
Newsletter
Cover story Newsletter
R4

Rosalía canta la trasformazione nel nuovo album ‘Lux’ inciso con la London Symphonic Orchestra

Uscirà il 7 novembre e promette di raccontare «una storia di mistero femminile, trasformazione e trascendenza, muovendosi fra intimità e grandiosità operistica». Tra gli ospiti, Björk. Ecco copertina e tracklist

di
Rosalía canta la trasformazione nel nuovo album ‘Lux’ inciso con la London Symphonic Orchestra

Rosalía sulla copertina di ‘Lux’

Foto press

Rosalía ha annunciato l’uscita del nuovo album di cui si conoscono ora alcuni dettagli: titolo, data di pubblicazione, tracklist, qualche ospite e una sorta di concept.

Lux uscirà il 7 novembre. La cantante lo ha prodotto e inciso con la London Symphonic Orchestra diretta dall’islandese Daníel Bjarnason. Secondo un comunicato l’album «copre un ampio spettro emotivo», ha a che fare con «mistero femminile, trasformazione e trascendenza», passa momenti di «intimità alla grandiosità operistica per creare un mondo radioso in cui suono, linguaggio e cultura si fondono in un tutt’uno».

Tra gli ospiti, Björk, la portoghese Carminho, le spagnole Estrella Morente e Silvia Pérez Cruz, Yahritza, Yves Tumor, il coro Escolania de Montserrat i Cor Cambra Palau de la Música Catalana.

Il disco è suddiviso in quattro movimenti. Le versioni digitali conterranno 15 pezzi, quelle fisiche tre in più, ovvero Focu ‘ranni e Jeanne dal terzo movimento e Novia Robot dal quarto. Alcuni titoli hanno riferimenti religiosi, come Reliquia, Mio Cristo, Dios es un stalker. Ecco copertina e tracklist.

MOV I

1. “Sexo, Violencia y Llantas”
2. “Reliquia”
3. “Divinize”
4. “Porcelana”
5. “Mio Cristo”

MOV II
6. “Berghain”
7. “La Perla”
8. “Mundo Nuevo”
9. “De Madrugá”

MOV III
10. “Dios Es Un Stalker”
11. “La Yugular”
12. “Focu ‘ranni” [solo fisico]
13. “Sauvignon Blanc”
14. “Jeanne” [solo fisico]

MOV IV
15. “Novia Robot” [solo fisico]
16. “La Rumba Del Perdón”
17. “Memória”
18. “Magnolias”

Altre notizie su:  Björk Rosalía
PMC

© Copyright Rolling Stone Italia 2025.

Prima di andare via