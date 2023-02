Rosa Chemical su Zero: «Mi è dispiaciuto leggere le cose che ha detto Renato»

«Ancora emozionato» per il successo sanremese, Rosa Chemical, ospite da Mara Venier nella puntata di Domenica In di ieri, ha fatto il punto della situazione ad una settimana dalla chiusura della kermesse. Rosa ha raccontato di questo «periodo intenso, impegnativo, pieno d’amore», e di come «questa comprensione, questo amore nei miei confronti» lo abbia sorpreso. In fondo il rischio di non essere compreso era dietro l’angolo: tra i personaggi in gara al Festival infatti è stato quello più capace a polarizzare il discorso a sé con provocazioni più o meno esplicite, culminate nel limone con Fedez durante la sua ultima esibizione di Made In Italy all’Ariston.

Comprensione e amore, quindi, ma non da parte di uno dei suoi idoli, Renato Zero, che durante la sua ultima conferenza stampa per la presentazione del nuovo tour nei palazzetti, Zero a Zero, non si era certo trattenuto nelle sue dichiarazioni su Rosa Chemical, definendolo (insieme ad Achille Lauro) un suo «sosia». «Frequentando i social vado scoprendo un numero di miei sosia impressionante», aveva incalzato l’artista romano, continuando: «Ma ci deve essere l’opportunità di uscire da questi stratagemmi. L’originale è necessario, se però resta un episodio a sé stante. In passato avevamo una serie di collaboratori di altissimo livello che ci consigliavano. Loro hanno permesso a Renato Zero, Claudio Baglioni e altri di indossare una identità, per questo non è colpa di Rosa Chemical se non l’ha trovata, ma di chi ritiene ancora che la musica non sia così importante». Chiudendo infine con: «Ma assolvo questi ragazzi».

A questi commenti Chemical, in qualche modo, aveva già risposto durante Sanremo quando aveva affermato: «Dicono che non faccio niente di nuovo, ma se così fosse sarei passato inosservato». Alle parole di Zero ha quindi risposto ma con un certo dispiacere. «Io nutro una grande ammirazione. In tutte le interviste che ho rilasciato l’ho citato in realtà e ho mandato sempre tanto amore. Io ho sempre una grande stima e un grande rispetto per Renato», ha raccontato a Mara Venier, concludendo: «Mi è dispiaciuto leggere quelle cose».