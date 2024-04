Rondodasosa contro Laïoung: «Sei un ratto, parlavi di gang ma sei uno sbirro»

«Se siete davvero miei fan non fottete con quel ratto», è con queste parole apparse in un tweet su X che Rondodasosa torna a riaprire il beef con il Laïoung. Un beef nato nell’estate del 2021 quando Ronda fu fermato dalla polizia dopo una rissa fuori dal locale Old Fashion di Milano in cui finì coinvolto anche Laïoung. Come si legge dal verbale condiviso sui social, Rondo avrebbe «colpito più volte con pugni un artista rapper concorrente, Consoli Giuseppe Bockarie detto Laïoung». Il driller di San Siro non avrebbe così perdonato a Laioung di averlo denunciato alle forze dell’ordine: «Se siete davvero miei fan non fottete con quel ratto. Sono ancora in mezzo ai processi perché ha denunciato me, Babygang più altre 10 persone. Parlava di gang e poi è un feds. L’industria ti ha eliminato».

DA QUANDO È USCITA LA CANZONE 2016 HO FATTO TORNARE VIRALE LAIOUNG

SE SIETE DAVVERO MIEI FAN NON FOTTETE CON QUEL RATTO

SONO ANCORA IN MEZZO AI PROCESSI PERCHÉ HA DENUNCIATO ME E BABYGANG PIU ALTRE 10 PERSONE

PARLAVA DI GANG E POI È UN FEDS 👮🏼‍♂️

L’INDUSTRIA TI HA ELIMINATO 😅 pic.twitter.com/TuoQJaCfx4 — RONDOSSG (@rondossg) April 9, 2024

Ma perché Rondo avrebbe riaperto oggi questo beef? «Da quando è uscita la canzone 2016 ho fatto tornare virale Laïoung». Rondo in questo passaggio del tweet si riferisce invece al teaser del nuovo brano di Laïoung che – come mostrano le grafiche dei suoi social – si chiamerebbe 2016 proprio come il brano di Rondo. “Sono un imperatore dal 2016” è infatti la prima barra del brano di Laïoung. Oltre alla denuncia, Rondo ha pubblicato anche uno scambio di messaggi privati tra i due di questo settembre in cui alla proposta di Laïoung di «squashare questo beef inesistente», il rapper di Blue Tape ha risposto «mi chiedi di squashare un beef dopo che mi hai denunciato. I still on a charge u a rat boy».

Sotto il tweet invece ha risposto lo stesso Laïoung con un ironico «vuoi beef con un vegan», a cui ha aggiunto: «Hai sempre rifiutato di risolvere. Ora lasciamo la musica ala musica. Il tuo pezzo 2016 mi piace e anche le altre canzoni. Grazie per l’ispirazione». Rondo ha replicato con un altro tweet: «Sei scomparso dalla scena, scriveremo “Missing” #fucktherats».