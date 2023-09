Rolling Stones, in ‘Hackney Diamonds’ c’è anche Elton John

I Rolling Stones hanno annunciato ufficialmente l’elenco degli ospiti presenti in Hackney Diamonds, il primo album di inediti da 18 anni a questa parte che uscirà il 20 ottobre.

Oltre a Paul McCartney, Lady Gaga e Stevie Wonder, la cui presenza avevamo anticipato in questo articolo, ci sarà Elton John in Get Close e Live by the Sword.

Com’è noto, Charlie Watts è presente in due brani registrati prima della morte, Mess It Up e la stessa Live by the Sword. In quest’ultima appare anche il bassista Bill Wyman, in un’incarnazione classica degli Stones che non si ascoltava da tempo. In Sweet Sounds of Heaven ci sono la voce di Lady Gaga e le tastiere e il piano di Stevie Wonder, mentre Macca è presente in Bite My Head Off al basso.

Ecco la track list del disco che dura 48 minuti circa:

Angry

Get Close

Depending on You

Bite My Head Off

Whole Wide World

Dreamy Skies

Mess It Up

Live by the Sword

Driving Me Too Hard

Tell Me Straight

Sweet Sounds of Heaven

Rolling Stone Blues

A questo link il racconto della conferenza stampa di presentazione del disco a Londra, qui il backstage del video del primo singolo Angry.