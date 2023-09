Rolling Stones, il nuovo album ‘Hackney Diamonds’ uscirà il 20 ottobre: ecco la tracklist e il primo singolo ‘Angry

Dopo aver disseminato indizi, dall’annuncio sul giornale locale Hackney Gazette all’ascolto “problematico” di un frammento di musica online, i Rolling Stones hanno annunciato ufficialmente l’uscita del nuovo album.

Si intitola come previsto Hackney Diamonds e sarà pubblicato il 20 ottobre. È primo disco di inediti del gruppo da A Bigger Bang del 2005 (nel frattempo la band ha pubblicato l’album di cover Blue & Lonesome).

Hackney Diamonds è prodotto da Andrew Watt, noto per il lavoro con Post Malone, Eddie Vedder solista (col quale è stato in tour), Iggy Pop (anche nel suo supergruppo), Ozzy Osbourne, Elton John.

Conterrà 12 pezzi ed è stato registrato in vari studi tra cui gli Henson Recording Studios di Los Angeles, i Metropolis di Londra, i Sanctuary di Nassau, gli Electric Lady e gli Hit Factory/Germano di New York. La grafica di Hackney Diamonds è stata realizzata da Paulina Almira. La track list:

Angry

Get Close

Depending on You

Bite My Head Off

Whole Wide World

Dreamy Skies

Mess It Up

Live by the Sword

Driving Me Too Hard

Tell Me Straight

Sweet Sounds of Heaven

Rolling Stone Blues

La notizia l’hanno data in diretta YouTube dall’Hackney Empire di Londra Mick Jagger, Keith Richards e Ron Wood. In la conversazione con Jimmy Fallon, hanno annunciato anche il nuovo singolo Angry, fuori oggi accompagnato da un video diretto da Francois Rousselet, già regista tra le altre cose di Ride ‘Em On Down degli Stones con Kristen Stewart. La protagonista di Angry è invece Sydney Sweeney (White Lotus, Euphoria).