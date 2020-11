Rolling Stones, guarda la prima performance live di ‘Sympathy for the Devil’

I Rolling Stones hanno pubblicato una clip da Rock and Roll Circus, lo speciale tv che documenta il loro ultimo concerto con la formazione originale. In particolare, il video – interamente restaurato in 4k – contiene la prima performance in pubblico del classico Sympathy for the Devil.

Il concerto risale al 12 dicembre 1968, meno di una settimana dopo l’uscita di Beggars Banquet. Sul palco ci sono Mick Jagger, Keith Richards, Bill Wyman, Charlie Watts, Ian Stewart e Brian Jones. Nel pubblico si può intravedere anche John Lennon, piuttosto esaltato dalla performance. «Le riprese sono state incredibile, 36 ore», ha detto Keith Richards in un comunicato. «Ricordo di non ricordare tutto del finale, ma è stato divertente. Abbiamo suonato per due gruppi di persone diversi, è stato grande!».

Secondo quanto hanno dichiarato negli ultimi mesi, i Rolling Stones sono al lavoro su un nuovo album. Qualche giorno fa Mick Jagger ha condiviso su Instagram un video di Pride Before a Fall, uno dei possibili brani in scaletta. Qui, invece, trovate la nostra ultima intervista a Keith Richards.