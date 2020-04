Rolling Stones, guarda il video di ‘Living in a Ghost Town’

Le città svuotate dall’isolamento per il coronavirus sono protagoniste del video di Living in a Ghost Town, il nuovo singolo dei Rolling Stones a 8 anni da Doom and Gloom e One More Shot. “Non l’abbiamo scritta adesso, è strano”, ha detto Mick Jagger in un’intervitsa con Zane Lowe di Apple Music. “La canzone parla di come ci si sente in un posto che era pieno di vita e poi si è svuotato. L’ho scritta velocemente, in 10 minuti, suonando la chitarra”.

Jagger, in realtà, ha cambiato alcuni versi del testo per renderlo più attuale. “Io e Keith Richards abbiamo pensato di pubblicarla”, ha spiegato. “Ma ho detto che avrei dovuto riscriverla. Alcuni passaggi non funzionavano, altri erano troppo strani o troppo dark. Quindi ho cambiato alcune cose. Non ho dovuto fare molto, in realtà. È molto simile a quanto avevo scritto all’inizio”.