Rolling Stones, guarda i primi video della serie ‘Extra Licks’

La scorsa settimana i Rolling Stones hanno annunciato Extra Licks, una serie di video esclusivi che pubblicheranno ogni settimana sul loro canale YouTube. Domenica la band ha pubblicato le prime clip, tutte girate durante il tour in Sud America del 2016.

Si tratta di Out of Control e Paint It Black dal concerto di Buenos Aires, Honky Tonk Women e Sympathy for the Devil da San Paolo, e You Got the Silver, Midnight Rambler e Miss You da Lima. Tutte le performance erano state pubblicate tra gli extra del DVD Olé Olé Olé!, e non erano ancora disponibili in formato digitale. La serie fa parte di “Stay Home”, l’iniziativa di YouTube per aiutare chi è in isolamento durante la pandemia del coronavirus.