Rolling Stones, ecco le date del tour europeo 2022

Dopo le anticipazioni dei giorni scorsi, i Rolling Stones hanno diffuso le date ufficiali del tour europeo che li terrà impegnati in estate.

Anzitutto il nome della tournée: Stones Sixty. Nel 2022 la band festeggia infatti il sessantesimo anniversario di attività con 14 concerti negli stadi e in grandi spazi all’aperto, come le due date a Hyde Park, Londra, che si terranno fra giugno e luglio.

Gli Stones arriveranno in Italia il 21 giugno allo Stadio San Siro di Milano. Ecco le date:

1 giugno Wanda Metropolitano Stadium – Madrid, Spagna

5 giugno Olympic Stadium – Monaco, Germania

9 giugno Anfield Stadium – Liverpool, Inghilterra

13 giugno Johan Cruijff Arena – Amsterdam, Olanda

17 giugno Wankdorf Stadium – Berna, Svizzera

21 giugno Stadio San Siro – Milano, Italia

25 giugno American Express Presents BST Hyde Park – Londra, Inghilterra



3 luglio American Express Presents BST Hyde Park – Londra, Inghilterra

11 luglio King Baudouin Stadium – Bruxelles, Belgio

15 luglio Ernst Happel Stadium – Vienna, Austria

19 luglio Groupama Stadium – Lione, Francia

23 luglio Hippodrome Paris Longchamp – Parigi, Francia

27 luglio Veltins-Arena – Gelsenkirchen, Germania

31 luglio Friends Arena – Stoccolma, Svezia



Ieri Mick Jagger aveva diffuso sui social un breve video in cui, seduto in veranda, sfoglia alcune foto su un tablet. Non di ragazze, come si potrebbe pensare ascoltando i suoi commenti, ma di nuove versioni del logo degli Stones, la celebre lingua che per l’anniversario ha assunto un nuovo colore.