Rolling Stones, è saltato il concerto ad Amsterdam, Mick Jagger ha il Covid: e Milano?

«I Rolling Stones sono stati costretti a cancellare il concerto di questa sera alla Johan Cruijff Arena di Amsterdam giacché Mick Jagger è risultato positivo al Covid dopo avere provato alcuni sintomi non appena arrivato allo stadio».

Con queste parole i Rolling Stones hanno cancellato ieri il concerto previsto per la sera stessa ad Amsterdam. «Ci spiace per il rinvio, ma la sicurezza del pubblico, dei musicisti e della crew ha la priorità».

«Il concerto verrà recuperato. I biglietti per lo show di stasera saranno validi per la nuova data. Restate da queste parti per i dettagli».

Ieri anche Jagger ha postato un messaggio su Instagram: «Mi rincresce dover rimandare il concerto ad Amsterdam con un così breve preavviso. Sfortunatamente sono positivo al Covid. Miriamo a recuperare la data e tornare il prima possibile. Grazie per la pazienza e la comprensione. Mick».

Difficile dire come evolverà la situazione. Al di là del recupero della data di Amsterdam, il prossimo concerto sarà il 17 luglio allo stadio di Berna, in Svizzera ed è naturalmente a rischio. Lo show successivo è quello del 21 giugno allo Stadio San Siro di Milano. Quanto tempo ci metterà Jagger e negativizzarsi e a superare eventuali sintomi?