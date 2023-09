Rolling Stones: ascolta ‘Sweet Sounds Of Heaven” con Lady Gaga e Stevie Wonder

Dopo lo spoiler dei giorni passati gli Stones hanno pubblicato Sweet Sounds Of Heaven, l’atteso singolo con Lady Gaga e Stevie Wonder tratto dal disco di prossima uscita Hackney Diamonds (di cui vi abbiamo parlato in esclusiva qui). Il brano originale, come anticipato, dura ben 7 minuti e 22 minuti, ma per chi ne volesse una versione più concentrata, gli Stones hanno deciso di pubblicare anche un edit della durata di ‘soli’ 5 minuti e 6 secondi.

Sweet Sounds Of Heaven è stato registrato presso gli Henson Recording Studios di Los Angeles, i Metropolis Studios di Londra e i Sanctuary Studios di Nassau, Bahamas ed è stato scritto da Mick Jagger e Keith Richards. Come per tutto Hackney Diamonds, la canzone è stato prodotta da Andrew Wyatt (che nel brano ha anche suonato il basso e provveduto ai cori). Stevie Wonder ha suonato il piano, un Rhodes e un Moog. Gli altri musicisti: Steve Jordan alla batteria, Matt Clifford all’organo, James King al sax e Ron Blake alla tromba.