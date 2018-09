Rolling Stone porta LIM e HÅN sull’alba di Otranto

Ebbene sì, questa domenica 16 settembre alle 4.45 sulla Spiaggia dell’Alto Mare a Otranto, uno splendido concerto chiuderà la decima edizione di OFFF-Otranto Film Fund Festival-COMMUNITY EDITION.

Le protagoniste del concerto all’alba sono L I M & HÅN, in un evento coordinato da noi di Rolling Stone e Puglia Sounds. L I M è il progetto solista della musicista Sofia Gallotti nato nei primi mesi del 2014 a Edimburgo e cresciuto anche grazie all’incontro milanese con il produttore e collaboratore RIVA. Lega spazi intimi e riservati ad atmosfere esistenzialiste e sognanti.

Quanto a HÅN, cresciuta in un piccolo paese sul Lago di Garda, ha invece conquistato pubblico e critica con un sound in bilico tra dream-pop ed elettronica dal sapore internazionale. Per magiori informazioni sulla serata che in realtà sarà una piacevole matinée, fatevi un giro sul sito ufficiale di OFFF-Otranto Film Fund Festival.