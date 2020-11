Rolling Stone e Lennon80 lanciano ‘Imagine’, la campagna del mondo dell’arte per la musica

Il mondo dell’arte a sostegno del mondo della musica: è questo l’appello raccolto da Rolling Stone e dagli ideatori del mega concerto in streaming LENNON80, al fine di raccogliere fondi per i lavoratori della musica, tra i più colpiti dal blocco conseguente alla pandemia.

L’operazione Imagine prende spunto dalla famosa Bag One di Lennon, realizzata nel 1970 e contenente 14 litografie relative alla vita coniugale dell’artista espressa attraverso disegni di natura erotica dedicati alla compagna Yoko Ono. Le opere di Imagine invece sono state realizzate dai migliori artisti italiani e saranno presentate stasera, in apertura al concerto in streaming organizzato da Live All, e disponibili poi per l’acquisto dal 23 novembre sul sito di Rolling Stone.

La campagna, curata da Alice Manni, vede ad oggi coinvolti artisti quali Paolo Troilo, Marco Lodola, Anna Godeassi, Paolo Maggis, Mr.Wany, Max Papeschi, Giulio Vesprini, Giordano Floreancig, La Bigotta, Fabio Petani, Giulia Bernardelli, Miriam Gilli, Lucille Ninivaggi, Mauro Mazzara, Andy Fluon e molti altri. E proprio un’illustrazione di Morgan, che sarà uno dei protagonisti di LENNON80 questa sera, apre ufficialmente l’operazione che vedrà coinvolti anche musicisti come Enrico Gabrielli e Gianluca De Rubertis.

Prodotto e organizzato da Live All, LENNON80 vedrà interpretare i capolavori di John Lennon da un cast di artisti quali: Morgan, Arisa, Selton, Noemi, Federico Poggipollini, Cristiano Godano (Marlene Kuntz), Dente, Omar Pedrini, Ketama126, Galeffi, Leo Pari, Filippo Graziani, Alessandro Deidda (Le Vibrazioni), Gianluca de Rubertis, (Il Genio), Roberto Dell’Era (Afterhours, The Winstons), Danysol, Sebastiano Forte, Walzer, Enrico Gabrielli, (Calibro 35, PJ Harvey), Lino Gitto (The Winstons), Andrea Pesce (Tiromancino), Marco Carusino (I Cosi). Ci vediamo stasera.

Cliccate qui per acquistare i biglietti.