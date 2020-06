Roger Waters suona ‘Two Suns in the Sunset’ in isolamento: il video

Dopo il rinvio del This Is Not a Drill Tour, Roger Waters e la sua band sono tornati a registrare un video a distanza. Dopo Mother, questa volta è il turno di Two Suns in the Sunset, l’ultima canzone di The Final Cut. «Volevo fare un album con tutte le canzoni che suonavamo nel bis del tour Us+Them», ha detto Waters. «Prima abbiamo fatto Mother, in remoto per colpa del Covid. Il secondo pezzo è Two Suns in the Sunset, spero che vi piaccia».

Waters ha suonato Two Suns in the Sunset varie volte nella leg europea del tour di Us+Them. Il brano, l’ultimo pezzo che ha scritto per i Pink Floyd, parla di un’esplosione nucleare, e il nuovo video si apre con la frase: «Siamo a 100 secondi dalla mezzanotte sull’orologio dell’apocalisse».