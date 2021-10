Roger Waters si è sposato. Per la quinta volta. Lo ha annunciato postando alcune foto su Twitter e Instagram. La fortunata si chiama Kamilah Chavis.

Il musicista dei Pink Floyd si è sposato per la prima volta nel 1969 con Judith Trim, che appariva nella versione in vinile di Ummagumma. I due hanno divorziato nel 1975, Trim è morta nel 2001. Nel 1976 Waters ha sposato Carolyne Christie, membro dell’aristocrazia britannica, già moglie del manager dei Grateful Dead. I due hanno divorziato nel 1992 dopo avere avuto due figli, Harry, che suona nella band del padre, e India Rose. Le foto di The Final Cut, tra le altre cose, sono del fratello della donna, Willie Christie.

Dal 1993 al 2001 Waters è stato sposato con Priscilla Phillips, da cui ha avuto un figlio, Jack. Hanno divorziato nel 2001. Nel 2012 il musicista si è sposato con l’attrice Laurie Durning, per poi divorziare nel 2015.