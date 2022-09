Roger Waters porterà il suo «primo tour d’addio» in Italia nel 2023

È ufficiale: vedremo anche in Italia This Is Not a Drill. Lo show che Roger Waters sta portando in giro nel Nord America arriverà nel nostro Paese nel 2023.

Abbiamo scritto del concerto, che un po’ tour d’addio (Waters l’ha definito «il mio primo Farewell Tour») e un po’ spettacolo politico, in occasione della prima data, a Pittsburgh. Ora lo potremo vedere di persona. Sono previste quattro date, organizzate da D’Alessandro & Galli: il 27 e 28 marzo al Forum di Assago (Milano) e il 28 e 29 aprile alla Unipol Arena di Bologna.

La vendita generale su Ticketone si aprirà alle ore 10 di venerdì 16 settembre, con una pre-sale esclusiva sul sito di Virgin Radio due giorni prima.

La particolarità di questo tour è il palco centrale, col pubblico distributo attorno ad esso a 360°, una soluzione che Waters non aveva mai usato. Il repertorio spazia dai brani solisti (tra cui la nuova The Bar) ai classici dei Pink Floyd.

Ad accompagnare Waters c’è una superband: Jonathan Wilson (chitarre e voce), Dave Kilminster (chitarra e voce), Jon Carin (tastiere, chitarra e voce), Gus Seyffert (basso e voce), Robert Walter (tastiere), Joey Waronker (batteria), Shanay Johnson (cori), Amanda Belair (cori), Seamus Blake (sax).