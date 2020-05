Roger Waters, il film-concerto ‘Us + Them’ esce in digitale

Dopo il debutto alla Mostra di Venezia 2019 e l’uscita nei cinema italiani per un evento speciale lo scorso ottobre,Us+Them arriva in digitale il 16 giugno, prima su YouTube e poi in versione Blu-ray e DVD.

Il film-concerto è stato co-diretto da Roger Waters insieme a Sean Evans (lo stesso che lavorò a quello di The Wall) e girato ad Amsterdam e nel Regno Unito nel 2017-2018, durante la fase europea di quello che più che un tour è stato una campagna politicissima di denuncia sociale e di difesa dei diritti umani.

«Il pubblico potrebbe urlare di gioia, e va benissimo, ma molti scoppieranno a piangere», ha detto Waters del film. È tutto spettacolo e tutto politico allo stesso tempo, un’opera d’arte totale, dove torna l’immaginario orwelliano dei pig di Animals, che fluttuano sulla folla: «I maiali governano il mondo, fanculo i maiali», si legge sui mega schermi.

Chi acquisterà il film in digitale avrà accesso a nuovi contenuti, tra cui due brani aggiuntivi non inclusi nel cut originale (Comfortably Numb e Smell the Roses) e A Fleeting Glimpse, un cortometraggio documentario sul dietro le quinte del tour.

L’annuncio arriva dopo un nuovo capitolo dell’ormai storica guerra tra ex compagni di band: un video in cui Waters accusava David Gilmour di averlo bandito dai canali dei Pink Floyd.