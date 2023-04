Roger Waters, il concerto di ‘This Is Not a Drill’ al cinema: il trailer

Il tour in corso di Roger Waters, che è passato recentemente da Milano e che rivedremo il 21, 28 e 29 aprile a Bologna, arriva al cinema.

La seconda delle due date di This Is Not a Drill previste a Praga, quella del 25 maggio, sarà trasmessa in diretta sul grande schermo. I biglietti verranno messi in vendita il 25 aprile.

Non è ancora dato sapere se e in quali sale italiane sarà possibile vedere lo show. Questo è il sito per restare informati. Ecco il trailer:

Dopo la richiesta di Francoforte di cancellare il concerto di Waters, il musicista ha annunciato sui social di non avere ancora ottenuto risposta all’ingiunzione presentata al consiglio comunale. Andrà comunque nella città tedesca il 28 maggio, «perché i diritti umani contano, perché la libertà di parola è importante». Nel darne notizia, Waters ha pubblicato una foto della tomba di Sophie Scholl giustiziata a Monaco di Baviera nel ’43, tra i simboli della resistenza al nazismo.