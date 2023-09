Roger Waters ha pubblicato ‘Speak to Me’ e ‘Breathe’ dal suo ‘Dark Side of the Moon Redux’

Dopo Time e Money, Roger Waters ha pubblicato altre due tracce dalla versione del classicissimo dei Pink Floyd del 1973 The Dark Side of the Moon che pubblicherà l’8 ottobre.

Si tratta di Speak to Me e Breathe, i due pezzi che aprono il concept del 1973 che Waters ha riadattato sia musicalmente, sia dal punto di vista dei testi. Non alterando gli originali, ma aggiungendo nuove parti. Il nuovo concept si apre ad esempio con la massima tratta da Free Four dei Pink Floyd (era su Obscured by Clouds): “I ricordi di un uomo in età avanzata sono le azioni di un uomo nel fiore degli anni”.

«Non vuole sostituire l’originale, che è ovviamente insostituibile», ha detto Waters di The Dark Side of the Moon Redux. «Ma è un modo per questo settantanovenne di tornare indietro di cinquant’anni e guardare negli occhi il ventinovenne di allora e dirgli, citando una mia poesia su mio padre, “abbiamo fatto del nostro meglio, non abbiamo tradito la sua fiducia, nostro padre sarebbe orgoglioso di noi”. È anche un modo per rendere omaggio a una registrazione di cui Nick, Rick, Dave ed io abbiamo tutto il diritto d’essere orgogliosi».

Ecco i lyric video dei due pezzi: