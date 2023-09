Roger Waters è stato accusato di antisemitismo da Bob Ezrin, il produttore di ‘The Wall’

Per anni Roger Waters ha apertamente sostenuto di non essere antisemita, ma ora nuove dichiarazioni di alcuni suoi stretti collaboratori raccontano un’altra storia.

Bob Ezrin, il celebre produttore di The Wall, e Norbert Stachel, ex sassofonista di Waters, hanno lanciato nuove accuse sull’ex Pink Floyd in un nuovo documentario titolato The Dark Side of Roger Waters, un progetto da 37 minuti prodott0 dalla Campaign Against Antisemitism (CAA).

All’interno del documentario, Ezrin ricorda di quando Waters si inventò una canzone sull’ex manager dei Pink Floyd Bryan Morrison: «Non ricordo le esatte circostanze, ma la canzone diceva qualcosa tipo “Perché Morry è un fottuto ebreo”. Lì che ho realizzato che c’era dell’antisemitismo». Spronato dall’intervistatore Ezrin aggiunge: «Se credo che lui si consideri antisemita? Scommetto di no. Sono sicuro che se glielo chiedessimo direbbe qualcosa tipo “io sono anti-nulla, io sono a favore di tutte le persone».

Stachel invece condivide due differenti aneddoti. Nel primo Waters avrebbe perso la testa quando – durante una data in Libano – gli sarebbe stato servito un pasto vegeteriano, finendo ad urlare: «Dov’è la carne? Dov’è carne? Che me ne faccio di questo? Questo è cibo per ebrei! Perché mi date cibo per ebrei? Portatemi via questo cibo per gli ebrei!». In un’altra storia dal musicista, invece, Stachel racconta di aver condiviso con Waters le sue origini ebree, parlandogli dei suoi parenti morti durante l’olocausto. Venuto a conoscenza di ciò, Waters avrebbe iniziato ad impersonare in maniera caricaturale la nonna morta di Stachel. «Ha iniziato a provare ad imitare una babushka in modo denigratorio». Dopo l’imitazione Waters avrebbe concluso: «Ora hai incontrato tua nonna. Come ti senti adesso?». Stachel dichiara infine che un collega gli avrebbe consigliato di non reagire ai commenti antisemiti di Waters per non perdere il lavoro.

Nel documentario sono stati anche inclusi alcuni screenshot di una email inviata da Waters al suo team nel 2010 in cui suggeriva di far volare alcuni maiali gonfiabili sopra il pubblico dei suoi concerti decorati con la stella di David e svastiche.

Il documentario The Dark Side of Roger Waters è stato pubblicato oggi e lo si può guardare a questo link.