Roger Waters, a luglio nei cinema italiani ‘This Is Not a Drill: Live from Prague’

Roger Waters di nuovo al cinema. Il film sull’ultimo tour This Is Not a Drill: Live from Prague sarà nelle sale anche italiane dal 23 al 30 luglio prossimo (a questo link sarà possibile vedere l’elenco dei cinema).

È il concerto che abbiamo visto in Italia. La versione che arriva al cinema è quella dello show del 25 maggio 2023 alla O2 Arena di Praga ed è stato filmato in 4k.

Il 1° agosto uscirà il relativo disco dal vivo in varie versioni: digitale, 4 vinili, 2 CD. Tra i pezzi inclusi c’è anche The Bar, l’inedito presentato durante il tour. Il film uscirà nella stessa data in Blu-Ray e DVD.

È online il primo estratto, la versione live di Wish You Were Here. Sotto, la tracklist.

Roger Waters This Is Not A Drill: Live From Prague - The Movie | al cinema dal 23 al 30 luglio!

Track list della versione in vinile:

Introduction

Comfortably Numb

The Happiest Days of Our Lives

Another Brick in the Wall, Pt. 2

Another Brick in the Wall, Pt. 3

The Powers That Be

The Bravery of Being Out of Range

The Bar Part 1

Have a Cigar

Wish You Were Here

Shine On You Crazy Diamond

Sheep

In the Flesh

Run Like Hell

Déja Vu

Is This the Life We Really Want?

Money

Us and Them

Any Colour You Like

Brain Damage

Eclipse

Two Suns in the Sunset

The Bar Part 2

Outside the Wall