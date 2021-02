Roger Taylor: «Non abbiamo mai chiesto a George Michael di entrare nei Queen»

Il batterista dei Queen Roger Taylor ha affrontato sul magazine inglese Classic Rock le voci secondo cui la band avrebbe chiesto a George Michael di sostituire Freddie Mercury dopo la morte di quest’ultimo avvenuta nel novembre 1991.

Com’è noto, l’ex cantante degli Wham! interpretò tre canzoni con i musicisti superstiti dei Queen al Freddie Mercury Tribute Concert che si tenne allo stadio di Wembley nell’aprile 1992, ovvero 39, These Are the Days of Our Lives con Lisa Stansfield e Somebody to Love. Taylor definisce quella performance «magnifica».

«Ricordo le voci che giravano, ma non avrebbe funzionato», spiega il batterista. «George non era abituato a lavorare con una live band. Non poteva credere alle sue orecchie quando facemmo le prove e sentì la potenza del gruppo alle sue spalle. Disse che era tipo un Concorde o qualcosa del genere».

Nella stessa intervista, Taylor racconta che il duetto fra Axl Rose ed Elton John su Bohemian Rhapsody stava per saltare. «Axl non si è fatto vedere alle prove. Siamo stati costretti a improvvisare».