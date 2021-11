Roger Daltrey contro i Rolling Stones: «Sono una pub band mediocre»

Roger Daltrey, il frontman degli Who, ha definito i Rolling Stones «una mediocre pub band». È la seconda leggenda del rock a criticare la band dopo Paul McCartney, che qualche tempo fa aveva detto che il gruppo di Jagger e Richards è una «blues cover band» e che i Beatles avevano influenze più variegate.

In un’intervista con The Coda Collection, ripresa da NME, Daltrey ha commentato proprio quelle dichiarazioni di McCartney. «Non possiamo dimenticare che Mick Jagger è ancora il migliore showman del rock’n’roll», ha detto. «Ma la band… se fossi fuori da un pub e sentissi la loro musica venire fuori da una finestra, finirei per pensare: “Beh, è una pub band mediocre!”. Lo dico col massimo rispetto».

Daltrey ha spiegato che gli Stones hanno «scritto grandi canzoni, ma tutte nel formato blues». Paragonarli ai Beatles, invece, è come mettere insieme mele e formaggio. «Sono due cose saporite, ma il formaggio è una cosa e le mele un’altra».

Dopo i commenti di McCartney, Jagger l’ha invitato dal palco a «suonare insieme una cover blues». Gli Stones al momento sono ancora in tour, e chissà che il frontman non voglia rispondere anche al collega degli Who.