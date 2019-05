Roger Daltrey attacca i fan che fumano erba ai concerti degli Who: «Andate a fanculo!»

Roger Daltrey è molto all’ergico all’erba, o almeno così sostiene da anni. La sola presenza di fumo di marijuana nell’aria gli causa bruciori di gola e un calo drastico della voce.

Era successo nello scorso tour degli Who insieme a Pete Townshend, ed è successo anche l’altra sera. La data del Moving On! Tour di Long Island, New York, è stata infatti interrotta da una richiesta particolare, che poteva essere una semplice richiesta educata ma è degenerata in un insulto a chiunque fumasse erba fra il pubblico.

«A tutti quelli che stanno fumando erba qui davanti» ha detto rivolgendosi alle prime file, «sappiate che sono totalmente allergico.»

«Non scherzo, chiunque sia qui sotto sappia che ha mandato a puttane la mia serata e mi ha reso…Sono allergico a quella merda e la mia voce va…Quindi andate a fanculo!»