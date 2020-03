Roddy Ricch, guarda il video di ‘The Box’

Se avete dato uno sguardo alle classifiche americane, conoscete la storia: The Box di Roddy Ricch è la prima hit del 2020. Pubblicata alla fine dell’anno scorso insieme all’album Please Excuse Me For Bean Aintisocial, The Box ha sorpreso tutti, compreso il rapper che l’ha incisa. Grazie a una melodia difficile da dimenticare e a un suono che ha generato decine di meme, The Box ha trasformato Roddy Ricch in una star. “Un suono è più universale di una parola”, ha detto Keefa Black di Atlantic Records. “Non hai bisogno di capire le parole, ma solo la sensazione che provoca. Porta una certa energia”.

A due mesi dall’uscita, la canzone ha finalmente il suo videoclip: Roddy guida macchinoni, gioca a basket, è esposto al museo e inseguito da un team S.W.A.T. Vedremo se avrà lo stesso successo anche YouTube. Potete vedere il video in cima all’articolo.