Rod Wave è stato arrestato per possesso illegale di armi da fuoco o munizioni

È stato arrestato Rod Wave. Il cantante americano è stato fermato in Florida in quanto pregiudicato in possesso di armi da fuoco o munizioni. Gli avvocati fanno sapere che l’accusa era inconsistente e che è stato subito liberato.

La polizia di St. Petersburg sospettava che Rodarius Marcell Green, questo il vero nome del cantante di Heart on Ice, fosse in qualche modo coinvolto in una sparatoria tra bande rivali avvenuta in Florida il 31 marzo durante la quale sono state ferite quattro persone, tre ventenni e una ragazza di 17 anni.

Rod Wave è stato portato al carcere della Contea di Manatee. I suoi avvocati respingono le accuse derivanti dal fatto che il cantante fosse pregiudicato in relazione a un arresto avvenuto nel 2017 per un realto minore. «Rod» scrivono su Instagram «è stato arrestato e trattenuto senza alcuna prova. La polizia lo definisce un pregiudicato in possesso di munizioni. Non solo non era in possesso di munizioni, ma un semplice controllo avrebbe facilmente dimostrato che non ha mai ricevuto alcuna condanna. Giudice e prosecutor hanno verificato l’assenza di prove per supportare l’accusa e lo hanno liberato il giorno stesso».

Il cantante era già stato arrestato nel 2022 con l’accusa di violenza domestica ai danni della ex. Avrebbe cercato di strangolarla. «È stato un malinteso tra fidanzati», ha detto all’epoca l’avvocato Bradford Cohen.